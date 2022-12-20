اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:06 م
أكرم القصاص
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حكومة الصومال تقرر إغلاق مئات الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لميليشيات الشباب

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:09 ص
حكومة الصومال تقرر إغلاق مئات الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لميليشيات الشباب حركة الشباب - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الحكومة الصومالية، إغلاق مئات الصفحات الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة إلى ميليشيات حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحية الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة، إنه تقرر حذف أكثر من 600 صفحة إلكترونية للمليشيات، بواسطة كل من وزارة الإعلام، والاتصالات، ووزارة الأمن الداخلي، يجرى حاليا متابعة أي تحرك للخلايا الإرهابية بخصوص بث أيدلوجيتها، وأخبارها الكاذبة، مشيرا إلى أن المواقع المحجوبة تشمل فيسبوك وتويتر وتيلجرام وتيكتوك ويوتيوب ومواقع أخرى.

وأكد نائب وزير الإعلام أن مليشيات الإرهاب ضعفت عسكريا، وإعلاميا، واقتصاديا، منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود ضد المتطرفين.

 


الصومال

الحكومة الصومالية

مواقع التواصل الاجتماعي

حركة الشباب



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