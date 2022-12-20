"حقك تنظمى".. أكثر من 70 ألف سيدة تنتفع من خدمات الصحة الإنجابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل مديرية الصحة بالشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " حقك تنظمي "، لمواجهة الزيادة السكانية، من خلال خدمات صحية و توعوية بمخاطر زيادة السكانية وسلبياتها علي صحة الام و الجنين، حيث يشارك فيها فريق من الاطباء والرائدات الريفيات ، ذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى.

ويتم تنفيذ الحملة بالمحافظة لمدة 10أيام مقسمة إلى مرحلتين كل مرحلة 5 أيام ، وشملت المرحلة الأولي 10 إدارات: "القنايات، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، أبو حماد، العاشر من رمضان، ديرب نجم، مشتول، منشأة أبو عمر، الصالحية"، و المرحلة الثانية، 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، ههيا، صان الحجر، الإبراهيمية، أبوكبير، فاقوس، الحسينية، القرين، منيا القمح"، حتي نهاية الحملة في 22 ديسمبر الجاري.

و قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه قدمت الخدمة الطبية، في المرحلة الأولى 44 ألف 98 سيدة، والحاصلات علي وسائل 33 الف 856 سيدة ، وتم تقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد 3000 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وكشف النساء والباطنة والأطفال.

مضيفا ان المرحلة الثانية و التي في يومها الثاني و المستمرة لمدة 5 أيام جري تقديم الخدمة لعدد 26 الف 606، والحاصلات علي وسائل 19 الف 579 سيدة حتي الآن، وتم تقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد 1911 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" انطلقت صباح الأحد وجاري تنفيذها في 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، ههيا، صان الحجر، الإبراهيمية، أبوكبير، فاقوس، الحسينية، القرين، منيا القمح"، وتستمر لمدة 5 أيام من 18حتي 22 ديسمبر الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع 240 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات، والوحدات الصحية والمراكز الطبية مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 13 عيادة متنقلة، لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري في كافة أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة 117 طبيب، و 321 ممرضة، و 456 رائدة ريفية ومثقفة سكانية مدربين على جميع أعمال الحملة، بالإضافة لدور الرائدات الريفيات في تنفيذ ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وعمل الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن وخدمات الحملة بجميع أنحاء المحافظة.