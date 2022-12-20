حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 54 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية ديسمبر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"النقل": أرصفة الموانئ تصل بعد تطويرها إلى 76 كم
"الصحة" تطلق 54 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية ديسمبر الجارى
وزير النقل: إنشاء شركة قابضة مصرية قريبا ستكون مالكة لكل موانئ الجمهورية
"القوى العاملة" تنظم ندوات تثقيفية حول سوق العمل لطلاب الجامعات ببورسعيد
رئيس جامعة القاهرة : لدينا 300 فصل مراسل افتراضى بالجامعة منذ جائحة كورونا
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