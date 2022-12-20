اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:49 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 54 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية ديسمبر

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 54 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية ديسمبر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

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جامعه القاهره

التعليم

المرحله الثانويه



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