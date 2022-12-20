جنايات سوهاج تقضى بإعدام شخصين قتلا سائق توك توك لسرقته

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقا للمتهمين "ع.ز" و"ح.م"، لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته والاستيلاء على التوك توك الخاص به بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد للمجنى عليه، حيث اتفق المتهمان على سرقة التوك توك الخاص به وأثناء سيرهما فى الطريق العام تخلصا من المجنى عليه واستوليا على التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقته وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.