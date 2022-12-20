توزيع أجهزة تعويضية وأجهزة لاب توب وأكشاك فى قرى ومراكز كفر الشيخ

أعلن السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ عن تسليم 35 جهاز تعويضى وسماعة طبية لذوى الهمم، و22 كشكا مجهز بالبضاعة والثلاجات، بالإضافة إلى تسليم 21 جهاز لاب توب على الطلاب المكفوفين بجامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوى الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً أننا نشهد فى العصر الحالى نشهد طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.

وأشاد مسلم بالتقدم الملحوظ بمصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،وباعتبارهم جزءا رئيسيا فى المجتمع.

ويذكر أن دعم ذوى الهمم يأتي ضمن منظومة عمل وزارة التضامن بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك.