تعرف على السيارات الملاكى الأكثر ترخيصا خلال نوفمبر 2022

كتبت : أمانى سمير

احتلت ماركة "شيرى" المركز الأول في السيارات الملاكي، الأكثر ترخيصا والمؤمن عليها خلال نوفمبر 2022 بواقع 1144سيارة.

وفي المركز الثاني جاءت ماركة نيسان بواقع 844 سيارة ، والمركز الثالث سوزوكي 552 سيارة والمركز الرابع شيفورلية 495، وفي المركز الخامس بي واي دى 470سيارة والمركز السادس إم جى 397 سيارة والسابع هيونداي 388 سيارة وفي المركز الثامن كيا 382 سيارة وفي المركز التاسع مرسيدس 268 سيارة وفي المركز العاشر رينو 250 سيارة.

يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، كشفت أن أعداد السيارات "الملاكي" التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر أكتوبر 2022 كانت حوالي 8128 سيارة ملاكى من بينها 141سيارة موديل 2020 و124 سيارة موديل 2021 و3999 سيارة موديل 2022 و3864 سيارة موديل 2023.

وذلك مقارنة بأعداد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري 2022، حيث كانت الأعداد 8914 سيارة ملاكى من بينها 114سيارة موديل 2020 و156 سيارة موديل 2021 و817 سيارة موديل 2022 و1932 سيارة موديل 2023 نجد إنخفاضا ملحوظا في الأعداد مقارنة بشهر اكتوبر 2022 .