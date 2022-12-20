تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا خلال نوفمبر 2022

كتبت : أمانى سمير

حصدت ماركة شيفورولية الترتيب العام، من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها طبقا لأخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين وذلك بعدد 2051 سيارة .

وجاء فى المركز الثاني ماركة شيري 1146 وفي المركز الثالث ماركة نيسان 997 والمركز الرابع ماركة سوزوكي 647 وفي المركز الخامس ماركة بي وأي دي 522 وفي المركز السادس ماركة أم جي 397 مركبة وفي المركز السابع ماركة هيونداي 395 وفي المركز الثامن ماركة كيا 383 وفي المركز التاسع ماركة مرسيدس بعدد مركبات 377 وفي المركز العاشر ماركة تويوتا بعدد 331 سيارة .

كما ذكرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن السيارات التي تم ترخيصها والتأمين عليها عن شهر اكتوبر 2022 كانت الصدارة لماركة شيفروليه في الترتيب العام بعدد 2517، وفى المركز الثانى شيرى 1487، وفى المركز الثالث نيسان 983، والمركز الرابع سوزوكى 844، وفى المركز الخامس إم جى 517، وفى المركز السادس هيونداى 452 مركبة، وفى المركز السابع بى واى دى 370، وفى المركز الثامن كيا 365، وفى المركز التاسع تويوتا بعدد مركبات 356، وفى المركز العاشر مرسيدس بعدد 322 سيارة .

وعن شهر سبتمبر نجد أن ماركة شيفورولية تصدرت الترتيب العام من حيث عدد السيارات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2764، وفى المركز الثانىى شيرى 1580، وفى المركز الثالث نيسان 1126، والمركز الرابع سوزوكى 1033، وفى المركز الخامس هيونداى 636، وفى المركز السادس إم جى 499 مركبة، وفى المركز السابع تويوتا 494، وفى المركز الثامن بى واى دى 434، وفى المركز التاسع كيا بعدد مركبات 345، وفى المركز العاشر مرسيدس بعدد 321 سيارة .