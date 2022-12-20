تصل 8 درجات ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 24 ديسمبر، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وحنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل:

- الثلاثاء 20 ديسمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 14 درجة

- الأربعاء 21 ديسمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

- الخميس 15 ديسمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة

- الجمعة 23 ديسمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

- السبت 24 ديسمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة