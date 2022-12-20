"ترانسنفت": استلمنا طلبات من بولندا وألمانيا لشراء نفط روسى

وقال رئيس ترانسنفت حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسي للربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالي.