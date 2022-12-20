بنك الاستثمار الأوروبى يوفر 24 مليار يورو استجابة للظروف عالميا

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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توفير إجمالي 24 مليار يورو لدعم الأعمال التجارية الجديدة والنقل والصحة والتعليم والطاقة النظيفة والاستثمار في العمل المناخي في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم.



وأشار بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان الاثنين، أن القروض (24 مليار يورو) تعكس التزام البنك بالاستجابة للظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة للغاية التي شهدها العالم العام الجاري.



وقرر بنك الاستثمار الأوروبي إنشاء صندوق "جلوبال جيت واي"، وهو صندوق أموال يهدف إلى توفير تمويل الأسهم والديون للبنية التحتية عالية التأثير والطاقة النظيفة ومشروعات التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم، فيما يعد الصندوق جزءًا لا يتجزأ من مساهمة بنك الاتحاد الأوروبي في مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.



وأوضح البيان أن البنك أطلقت مبادرات جديدة بقيمة 7.9 مليار يورو لتعزيز مبادرات تمويل القطاع الخاص مع البنوك المحلية وشركاء الإقراض في أوروبا، وبرامج الإقراض التجارية الرامية لتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، وتسريع الاستثمار المستدام من خلال الأعمال التجارية الزراعية، وتشجيع اعتماد أكبر للمركبات منخفضة الكربون للاستخدام التجاري، وإقراض التمويل للمؤسسات الصغيرة.



وذكر البنك أن برامجه تستهدف تمويل الابتكار المباشر للشركات في مجال شركات السيارات، والفضاء، ومعدات البناء والروبوتات، وتعزيز إنتاج الصلب والتقنيات الهندسية عالية التقنية، بجانب تمويل قطاع النقل المستدام بقيمة 6.9 مليار يورو، بما في ذلك تحديث السكك الحديدية وتحسين النقل الحضري في عدد من المدن الأوروبية، وتحديث الطرق السريعة، وبناء محطات حاويات جديدة.



وخصص البنك جانبًا من التمويل لقطاع الطاقة النظيفة والعمل المناخي والأمن المائي والغذائي بقيمة 4.6 مليار يورو مثل مشروعات مزارع الرياح البحرية، وتحسين الربط البيني، وتعزيز توزيع الكهرباء وإنتاج الوقود الحيوي وتحديث شبكات نقل الكهرباء في أوروبا، فضلاً عن مبادرة تمويل مبسطة لدعم توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع في آسيا، ودعم مزارع الرياح البرية في أمريكا الجنوبية، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، ومعالجة النقص في الحبوب وتعزيز مرونة الإمدادات الغذائية في شمال إفريقيا.



وصادق بنك الاستثمار الأوروبي على توجيه 4.1 مليار يورو للمستشفيات والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والملاريا والقضاء على شلل الأطفال، وتحديث مرافق الرعاية الصحية، وبناء مرافق رعاية طويلة الأجل لكبار السن في أوروبا.



ووجه البنك 1.3 مليار يورو للتعليم والتنمية الحضرية وتمويل تجديد المدارس وتحديث أبحاث التعليم العالي وتمويل مبسط للتعليم العالي في أوروبا.