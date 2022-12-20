بتروتريد: اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر

كتبت - مروة الغول

وكانت شركة بتروتريد، قد أعلنت عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر ديسمبر بدءًا من يوم 1ديسمبر وحتى يوم 20 ديسمبر الجارى.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.

ويأتي ذلك في إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمي في مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذي يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانًا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الاداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروتريد، أطلقت تطبيق جديد للهواتف المحموله تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي.