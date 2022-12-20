انقطاع مياه الشرب عن قرية القلج بالخانكة بداية من الساعة السابعة صباحًا.. تعرف علي السبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن بعض المناطق بقرية القلج "حوض الزياتات وحوض الجميزة وحوض العجمي"، مركز الخانكة، غدًا الأربعاء، من الساعة السابعة صباحا، وذلك لأعمال إصلاح عطل عداية حديد قطر 355 مم أعلي كوبري ترعة كشمير بسرياقوس.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه سيتم العمل علي إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

وفي سياق أخر تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مركز خدمة عملاء جنوب الخانكة، فى زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل.

رئيس شركة مياه القليوبية: مراكز خدمة العملاء المنوطة برفع كفاءة الخدمة المقدمة

واستمع رئيس الشركة، لمجموعة من العملاء للاطمئنان عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدم والوقوف على أي مشكلات والاهتمام بمنظومة التحصيل وتعظيم الإيرادات.

وأوضح، أن مركز خدمة العملاء هو المَعنى برفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وكذا تيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، والتيسير على العملاء بجميع المناطق أثناء تغيير العدادات، على أن تكون العدادات الجديدة مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين طرق شحن العداد والتخلص من مشكلات التراكمات وعدم مطابقة القراءات المدونة مع الاستهلاك الفعلي، بالإضافة إلى آلية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة.

وأعرب مجاهد، عن سعادته للاهتمام بالنظافة العامة للمركز والموقع العام، موضحا أن مراكز خدمة العملاء هو بوابة الشركة الاولى لخدمة المواطنين.