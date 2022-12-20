النقل: الموانئ المصرية ليست للبيع ونشارك تحالفات عالمية فى التشغيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، أن مصر لم تبع موانئها، قائلا: نحن لا نبيع موانئ ولا نبيع أرضنا، وكل ما نقوم به أننا نتعاون مع شركات ومستثمرين وتحالفات للادارة والتشغيل، ورصيف 85 وكل الأرصفة نفذتها شركات مصرية بأموال مصرية.

وأضاف وزير النقل خلال فعاليات توقيع عقد خاص بتشغيل رصيف 85 ب ميناء الإسكندرية ، : أكبر ميناء فى لندن تمتلكه شركة صينية، وموجود شمال لندن، وهذا ليس خطأ، ولكن نحن نعمل على تعظيم إرادتنا، مؤكدا أن مصر لم تبع ميناء ولن تبيع أى ميناء، وما يتم هو المشاركة لإدارة وتشغيل الموانئ، بالشراكة مع تحالفات عالمية وشركات مصرية، وهو ما يكسب الشركات المصرية الخبرة، ويعمل على تطوير الموانئ.

وتوقع وزارة النقل، عقد خاص بتشغيل رصيف 3/85 بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجستيات.

ويحضر توقيع العقد، المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندى، وذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف الى زياده الطاقه الاستيعابية لميناء الاسكندريه لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والاخشاب، وذلك عن طريق زيادة المساحة التخزينية بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر، والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 الف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف، كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية و البوابات والورش الفنية.