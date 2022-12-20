المشدد 3 سنوات لسائق حاول إداخل أقراص مخدرة وحشيش لمسجون بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، ومصطفي حسان، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم" ز.م.س" وغرامة 50 الف جنيه ، مما نسب إليه مع مصادرة المخدر المضبوط والزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه إحراز مواد مخدرة بغير قصد وادخلها الي أحد المسجونين .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10706 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم حال محاولته ادخال مواد مخدرة الي أحد المسجونين داخل ديوان عام القسم .

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه حال القيام بأعمال تفتيش الزيارات الخاصة بالمحبوسين حضر المتهم " ز.م.س" 18 سنة سائق وبحوزته زيارة من المأكولات راغبا إدخالها الي أحد المحبوسين علي ذمة القضية رقم 19591 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، وبتفيش تلك الماكولات عثر بداخلها علي عدد 135 قرص مخدر لعقار الآبتريل وعدد 20 قرصا لعقار الاموتريل و33 قطعة حشيش ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر باحرازها لادخالها لأحد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن عدد 33 قطعة المضبوطة لجوهر الحشيش وزنت 24.02 جراما وان عدد 135 قرص مخدر تحوي علي مادة بنزهكسول و20 قرصا الدوائي تحوي علي مادة كلونازبيام أحدي مشتقات البنزوديازبين ، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية وبعد مطالعة المواد 304-313 ، وقضت بالحكم علي المتهم مما نسب إليه .