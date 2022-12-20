القبض على عاطل لاتهامه بخنق عمته فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط عاطل يبلغ من العمر 33 سنة متهم بخنق عمته، مستخدما في ذلك كلتا يديه، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتبين أن سبب ارتكاب المتهم الواقعة معاناته من مرض نفسى، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة سيدة مسنة على يد عاطل وتم ضبطه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بتقدم المدعو مصطفي م ع ي، حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية، ويقيم دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بقيام نجل شقيقه المدعو محمود ا م ع ي 33 سنة عاطل، ويقيم بذات المنزل بإبلاغه بأنه خنق عمته المدعوة سعدية م ع ي 64 سنة ربة منزل "غير متزوجة"، وتقيم بغرفة بالطابق الأرضي بذات المنزل مما نتج عنه وفاتها، وأضاف أن المتهم يعاني في الآونة الأخيرة من اهتزاز نفسي وتنتابه حالات تهيؤات.

وتبين وجود جثة المذكورة مسجاة علي سرير بغرفة بالطابق الأرضي بمنزلها ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بخنق المجني عليها بكلتا يديه حتي فارقت الحياة تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.