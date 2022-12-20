القائم بأعمال سفارة البحرين بالقاهرة: علاقة مصر بالبحرين وطيدة عبر التاريخ

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة البحرين لدى مصر، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة في العام 1783 ميلادية، وذكرى تولي ملك البحرين مقاليد الحكم.

وأعرب القائم بأعمال سفارة البحرين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية عن الفخر والاعتزاز بما تشهده مملكة البحرين من إنجازات حضارية ضخمة بفضل النهج الإصلاحي الشامل لملك البحرين، وثمراته التنموية والديمقراطية ومكتسباته الاقتصادية والاجتماعية الهائلة والمتواصلة والتي جعلت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في كافة معايير ومؤشرات التقدم.

وأوضح القائم بالأعمال أن من أهم مرتكزات وثوابت مسيرة التنمية والتقدم، ذلك النموذج المتميز والفريد الذي يميز تاريخ وحاضر مملكة البحرين، وسيظل سمة لمستقبلها من التسامح والتعايش الإنساني والانفتاح والتواصل مع الجميع، وما تقوم به من جهود ومبادرات دؤوبة ورائدة لنشر هذه القيم والمبادئ على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الزيارة التاريخية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، لمملكة البحرين هو خير دليل على حرص المملكة وتوجهها الاستراتيجي لمد جـسـور الحـوار وتعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام في العالم، وأكد أن مملكة البحرين كانت وستظل واحة لنشر السلام والمحبة في كل أرجاء المعمورة.

حضر الحفل، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من رجال الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من السياسيين والإعلاميين وكبار الكتاب والمثقفين ورجال الأعمال والفن والرياضة، وممثلون عن مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية والفرنسية ومن رجال الأعمال والشخصيات العامة، الذين أعربوا عن خالص التهاني لحكومة مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.