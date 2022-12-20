العاهل الأردنى يلتقى وزيرة الدفاع الكندية ويناقشان سبل تعزيز العلاقات

وكالات

أجرى الأردن وكندا، الاثنين، مباحثات بشأن سبل تعزيز تعاون البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، بقصر الحسينية في العاصمة عمان، بحسب بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن اللقاء تناول علاقات الصداقة بين الدولتين وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد العاهل الأردني على ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

وحذّر الملك عبدالله من "مخاطر اشتعال الأوضاع وتبعات ذلك على أمن المنطقة".

وشدد على أهمية التعاون بين البلدين لدعم العراق، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب ضمن نهج شمولي.