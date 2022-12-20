الداخلية تكشف غموض عدد من جرائم السرقة وتضبط الجناة.. تفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية، لعرضهما كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بالعقار محل عمل المتهم الأول بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة.

وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) لسرقته مبلغ مالى من داخل مسكن شقيقه الكائن بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه فى جزء من المبلغ المالى وإخفاء باقى المبلغ المستولى عليه لدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- طبنجة وخزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة المشار إليها، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزته (مفك - مفتاح ألانكا) لمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال سرقة زجاج مرآة السيارات بأسلوب "الفك"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط المرايا المستولى عليها وكذا عدد من مرايات السيارات مختلفة الأنواع من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مجوهرات، كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح") بأنه فوجئ بتعدى مجهولان عليه باستخدام "جاكوش كبير الحجم" تم العثور عليه داخل المحل، وذلك حال فتحه المحل ملكه وسرقتهما كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة والقليوبية" أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاد اثنين منهم تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها بحوزة اثنين من أقاربهما كما تم ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن أحدهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (عدد 36 خاتم، عدد 14 إنسيال، عدد 8 فرد حلق، بإجمالى 331 جرام)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته المشار إليها.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه عرض السيارة ملكه للبيع على أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وأثناء معاينة شخصين السيارة ملكه لشرائها تمكنا من مغافلته والاستيلاء عليها وفرا هاربَين، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وعثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين- عدد من طلقات الخرطوش)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، وكذا من خلال استئجار السيارات من مكاتب التأجير المختلفة بموجب بيانات غير خاصة بهم وخاصة بسائقين يقومون بالتواصل معهم بدعوى توفير فرص عمل لهم، وأقرا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم بإرشادهما ضبط (حروف لوحات معدنية- 2 قلم حبر- مقص حديدى "يتم إستخدامها فى إصطناع اللوحات المعدنية"- مبلغ مالى وسيارة "من متحصلات نشاطهما الإجرامى") كما أرشدا عن سيارتين إحداهما مُثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة وغير خاصة بها، والأخرى حيازة تاجر سيارات "حسن النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات واتهموهما بالسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية") بعرض كمية من الألوميتال خاص بإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة نقل محمل عليها كمية من الألوميتال بإجمالى أوزان 300 كيلو جرام، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم، وباستدعاء المسئول عن أعمال الألوميتال داخل الموقع المُشار إليه، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.