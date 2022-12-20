الداخلية تكشف تفاصيل إيداع أسرة لشخص بقبر حيا وإخراجه بهدف علاجه من مرض نفسى

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "القصة الكامله لشاب الشرقية العائد من الموت".

بالفحص تم تحديد المعنى بالخبر "عامل نجارة سن 18- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية"، وتم إستدعائه وأهليته وبسؤالهم أقروا أن المذكور "يعانى من مرض نفسى منذ عام"، وقيامهم بالتردد على عدد من الأطباء إلا أنه لم يتماثل للشفاء، فقاموا باللجوء لأحد الأشخاص والذى إقترح عليهم دخول المريض أحد المقابر وتكفينه وإعلان خبر وفاته بزعم أن ذلك سيساعد على شفائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وتولت النيابة العامة التحقيق.