الداخلية تضبط جرينوف و14 بندقية آلية وخرطوش فى مداهمات أمنية بأسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن أسيوط ، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط أسفرت جهودها عن ضبط 25 قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف - 9 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة ( 17 متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ 590 حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.