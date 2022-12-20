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الحكومة العراقية: قمة مصرية أردنية عراقية بعمان لبحث تفعيل التعاون الاقتصادى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:03 م
الحكومة العراقية: قمة مصرية أردنية عراقية بعمان لبحث تفعيل التعاون الاقتصادى قمة ثلاثية فى الأردن
كتب أحمد جمعة

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كشف المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية فى العاصمة الأردنية عمان، ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحمد شياع السودانى رئيس مجلس الوزراء العراقى، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وذلك على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثانى للتعاون والشراكة، الذى يستضيفه الأردن.

 

وجرى خلال اللقاء البحث فى أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات.

 

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التى يشهدها الاقتصاد العالمي.


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