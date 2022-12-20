اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية: استشهاد الأسير أبو حميده مواصلة لجرائم سجون الاحتلال

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:48 م
الجامعة العربية: استشهاد الأسير أبو حميده مواصلة لجرائم سجون الاحتلال جامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حملت جامعة الدول العربية،  سلطات الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إستشهاد الأسير ناصر أبو حميد فجر اليوم وتداعياتها الخطيرة.
 
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة هى جريمة "القتل البطيء" المتعمد بالإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الإحتلال على مرأى ومسمع من العالم ودوله ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان، والعدالة الإنسانية والقانونية والتي طالما مارسها الإحتلال بحق مئات الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، دون رادع قانوني أو وازع أخلاقي بل تماديًا بانتهاك أبسط حقوق الإنسان والأسرى الفلسطينيين التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية الضامنة للرعاية الطبية الحقيقية.
 
ودعا الأمين العام المساعد، المنظمات الدولية المعنية للتحرك العاجل لوقف هذه السلسلة من الجرائم، كما دعت الأمانة العامة هيئات العدالة الدولية لمساءلة سلطات الإحتلال عن هذه الجرائم، والإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن.
 
وطالب، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الإحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد ناصر أبو حميد وتسليمه لذويه، مؤكدة على مواصلة جهودها في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين، ودعمها الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتصديه للاحتلال لانتزاع حقوقه الوطنية في الإستقلال والحرية، وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
 
وأعرب الأمين العام المساعد في هذه المناسبة عن خالص العزاء للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني، وللحركة الأسيرة الفلسطينية، وعائلة الشهيد، ولأيقونة الصبر الصمود أيقونة الثبات والعطاء أم ناصر والدة الشهيد.
 
 

الجامعة العربية

ناصر أبو حميده

وفاة ناصر أبو حميده

الاحتلال الإسرائيلي

الأسرى الفلسطينيين

فلسطين



الموضوعات المتعلقة

أبو الغيط: الجامعة العربية ستواصل دعمها للبنان لتجاوز التحديات الراهنة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:24 م

جامعة أسوان ضمن أفضل 13 جامعة عربية عالميا والأولى فى "الاستشهادات البحثية"

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:04 م

الجامعة العربية ترفض قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى البحرين

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 07:29 ص

الجامعة العربية: اقتحامات "الأقصى" المتكررة محاولة لتغيير الوضع القائم بالقدس

الأحد، 18 ديسمبر 2022 05:02 م

الجامعة العربية: مشروع عاصمة الإعلام العربي تهدف لإبراز الخصوصية الثقافية للمدن

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة