الأوقاف تعلن مسجد الحسين مسجدا مثاليا لعام 2022

كتب: على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" اختيار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة مسجدا مثاليا لعام 2022 م تطويرا وأنشطة.

وقال وزير الأوقاف:" شكرا سيادة الرئيس على عنايتكم وتوجيهكم بالاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل وتطوير مساجد آل البيت و ما أوليتموه من عناية لتطوير مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه".

واستحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022 على النحو التالي:

1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.

6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.

8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.

9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.