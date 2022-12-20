اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن مسجد الحسين مسجدا مثاليا لعام 2022

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:22 ص
الأوقاف تعلن مسجد الحسين مسجدا مثاليا لعام 2022 مسجد الحسين
كتب: على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" اختيار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة مسجدا مثاليا لعام 2022 م تطويرا وأنشطة.
 
وقال وزير الأوقاف:" شكرا سيادة الرئيس على عنايتكم وتوجيهكم بالاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل وتطوير مساجد آل البيت و ما أوليتموه من عناية لتطوير مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه".
 
واستحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022 على النحو التالي:
 
1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).
 
2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).
 
3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).
 
4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.
 
5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.
 
6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.
 
7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.
 
8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.
 
9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.
 
10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.

مسجد الحسين

مساجد ال البيت

الحسين

الأوقاف

الاوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تعقد مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص بمسجد الحسين اليوم

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:00 ص

"الأوقاف" تنظم مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص السبت المقبل بمسجد الحسين

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:45 م

"الأوقاف" تعلن نقل خطبة الجمعة المقبلة على التلفزيون من مسجد الحسين

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 10:00 م

الأوقاف تعقد مقرأة كبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين السبت المقبل

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 12:35 م

الأوقاف تعقد مجلس الفقه الثانى لكبار العلماء بمسجد الحسين الأحد المقبل

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 09:56 ص

الأوقاف تعقد مقرأة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين.. صور

السبت، 26 نوفمبر 2022 10:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة