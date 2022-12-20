اليوم السابع
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الأمن يكثف جهوده لكشف أسباب وفاة شاب عثر على جثمانه داخل مسكنة بالدقهلية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:09 ص
الأمن يكثف جهوده لكشف أسباب وفاة شاب عثر على جثمانه داخل مسكنة بالدقهلية قوات امن .. ارشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان شاب في العقد الرابع من عمره، متوفى داخل منزله بمدينة المنصورة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام الجديد.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية،  إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على جثة شاب يدعى محمد ي.أ.ي. في العقد الرابع من عمره، داخل منزله بمنطقة حي الجامعة.
 
وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب كان مسجى على سريره، وكشفت المعاينة المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.
 
وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط مباحث الدقهلية من جهودهم لكشف سبب الوفاة.
 
 
 

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