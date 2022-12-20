اليوم السابع
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اعترافات لصوص الدراجات النارية فى القاهرة: بنسرق بأسلوب المفتاح المصطنع

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 04:00 ص
اعترافات لصوص الدراجات النارية فى القاهرة: بنسرق بأسلوب المفتاح المصطنع جريمة سرقة الدراجات البخارية-أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة الدراجات النارية من المواطنين فى القاهرة، اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة آخرين بأسلوب المفتاح المصطنع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهما وإتهموهما بالسرقة.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
كانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة دراجته النارية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وبيعها عقب ذلك إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة ) وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.

لصوص الدراجات النارية

مديرية أمن القاهرة

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث



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