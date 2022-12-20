إعلان نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات"

كتب مدحت وهبة

بدأت منذ قليل احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجامعة البريطانية، لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق "المخدرات رحلتها قصيرة .. أنت أقوى من المخدرات".

تهدف الحملة لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، بمشاركة تطوعية من النجم الدولى محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحمد السعدى عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ورئيس مجلس ادارة شركة مديا هب " media hub “والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية والدكتور محمد مسعد استاذ بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية والنائبة دينا هلالي عضوٍ مجلس الشيوخ، وقيادات الجامعة البريطانية، وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

ونقل الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكدا حرص الوزيرة على استمرار إطلاق الحملات التوعوية لوقاية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي.

تدور أحداث إعلان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح حول تأثير المخدرات اللحظى والوهمى على عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقى المقطورات.. وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمى بالنشوة يكون السقوط فى براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح فى نهاية الإعلان ممسكا بأيدى أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع فى براثن الإدمان، مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".