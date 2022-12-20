اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بدراجة نارية فى المحلة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:28 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بدراجة نارية فى المحلة إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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شهد شارع البحر بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم توك توك بدراجة نارية، بعد قطع التوك توك الطريق بشكل مفاجئ.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام، وتلقت غرفة عمليات الإسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم بشارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة، ووقوع إصابات.

 

وانتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم توك توك بدراجة نارية بشكل مفاجئ، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 


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