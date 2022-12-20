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أهم 9 مؤشرات عن الملكية الزراعية فى مصر عام 2021.. إنفو جراف

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 04:00 ص
أهم 9 مؤشرات عن الملكية الزراعية فى مصر عام 2021.. إنفو جراف اراضى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة تتعلق بالمساحة الإجمالية للملكية الزراعية وتوزيعها على مستوى الجمهورية.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء بالإنفو جراف أهم هذه المؤشرات:

بلغ إجمالي مساحة الزمام 10.36 مليون فدان عام 2021 مقابل 10.33 مليـون فـدان عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3٪.

جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتهــا 6.5 مليون فدان بنسبة 62.7٪، تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.1مليـون فــدان بنسبـة 30.1٪، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.7 مليــون فدان بنسبة 6.4٪.

بلغ إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة (الأهالى والحكومـة) 9.3 مليون فدان عام 2021 بنسبة 89.9٪ من اجمالي مساحة الزمام.

بلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة 1 مليون فدان بنسبة 10.1٪ من إجمالي مساحة الزمام، وتتمثل فى  (السكن والأجران، المنافع العمومية ،أراضى التالف والفساد ، أكل النهر ، السكك الحديدية) .

جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 5.9 مليـون فــدان بنسبـة  63.3٪، تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 2.8  مليـون فـدان بنســبة 30.0٪ تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.5 مليـون فدان بنسبة 5.8٪.

بلغ إجمالى المساحة المملوكة للأهالى القابلة للزراعة من الزمام 7.7 مليون فدان عام 2021  مقابل 7.4 مليون فدان عام 2019 بنسبة زيادة 4.3٪.

جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 4.9 مليون فدان بنسبة 63.4٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتـها 2.4 مليون فدان بنسبة 30.4٪ تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.3٪.

بلغ إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة  من الزمام 1.6 مليون فدان عام 2021  مقابـل 1.8 مليون فدان عام 2019 بنسبة انخفاض 11.3٪.

جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 62.7٪، تليها محافظات الوجه القبلى، حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فـدان بنسبة 28.1٪ تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 8.3٪.

التوزيع النسبي لمساحة الزمام
التوزيع النسبي لمساحة الزمام

 

الوزيع النسبي لمساحات الاراضى القابلة للزراعة
الوزيع النسبي لمساحات الاراضى القابلة للزراعة

 


مساحات الزمام

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء

ملكية زراعية



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