اليوم السابع
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أمستردام تطلق حملة للحد من نمو السياحة والإزعاج لضمان حياة آمنة للسكان

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:58 ص
أمستردام تطلق حملة للحد من نمو السياحة والإزعاج لضمان حياة آمنة للسكان امستردام
كتبت ريهام عبد الله

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فى مبادرة غريبة، أعلنت العاصمة الهولندية أمستردام محاولة، لتعزيز صورها، وتقليل السلوك غير المرغوب فيه من السياح، لضمان سبل عيش أمنة للسكان، وأعلن مسئولو المدينة مؤخرًا، عن مقترحات سياسية "للحد من نمو السياحة والإزعاج" ومكافحة الازدحام الشديد.

مقترحات للحد من السياحة

ومن الإجراءات المقترحة الأخيرة، مبادرات تستهدف السلوك السياحي المزعج، مثل الحد من عدد الرحلات النهرية، تطبيق مواعيد إغلاق مبكرة للحانات، والنوادي، وحظر تدخين القنب في أجزاء معينة من المدينة. ويركز جزء آخر من المبادرة على "تثبيط عزيمة الزوار الدوليين بخطط الانطلاق الجامح في أمستردام"، والتي أطلق عليها اسم حملة "ابقوا بعيدًا"، وفقا لموقع CNN عربية.

امستردام
امستردام

بيان نائب رئيس البلدية

ومن جهته، قال نائب رئيس البلدية سفيان مباركي في بيان إن "بعض الشركات تسيء لصورة أمستردام بعرضها كوجهة لـ"(إمكانيات غير محدودة)"، وأضاف مباركي: "ونتيجة لذلك، يعتقد بعض الزوار أنها مدينة يسمح فيها بكل شيء، وهذا النوع من السياحة، بالإضافة إلى العروض التي تستهدف هذه المجموعات على وجه التحديد، لا يعتبر مرغوبًا فيه من قبل السلطة التنفيذية للبلدية".

السياسة التى تم الإعلان عنها 30 نوفمبر الماضى، هى جزء من مبادرة أوسع لمعالجة السياحة الجماعية، وتنتظر تصويت مجلس المدينة في 21 ديسمبر الحالي.

أما العاملين في قطاع السياحة بأمستردام فقد أبدو موافقتهم عليها بالفعل، ويقول المدير العام لأحد الفنادق الكبرى، ريمكو جرونهويزين: "يجب أن نتخلص من الصورة النمطية المتمثلة في المخدرات، وموسيقى الروك أند رول"، ويضيف:"ليس من السيئ أن لدينا مدينة منفتحة أكثر من غيرها بعض الشيئ، لكن هذا ليس تصريحًا مجانيًا للمجيء إلى هنا وإساءة التصرف".


امستردام

سياحة

السياح

السياحة فى امسترادم

حملة لابقاء السياح بعيدا



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