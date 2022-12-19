364 مليون دولار تراجع بواردات مصر من أكبر 5 دول سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من أكبر 5 دول تراجعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من أكبر 5 دول نحو ملياري و568 مليون دولار في سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و933 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 364 مليون و767 ألف دولار.

وتضم قائمة أكبر 5 دول تستورد منها مصر كلا من الصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا، وتراجعت قيم واردات مصر من تلك الدول فيما عدا الهند، وبلغت قيمة الواردات المصرية منها على الترتيب الصين بقيمة مليار و10 ملايين دولار سبتمبر الماضي، مقابل مليار و269 مليون دولار في سبتمبر 2021، بتراجع 259 مليون و435 ألف دولار.

وسجلت واردات مصر من المملكة العربية السعودية نحو 483 مليون و132 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 575 مليون و852 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 92 مليون و720 ألف دولار، ثم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت 426 مليون و509 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 499 مليون و478 ألف دولار في الشهر المناظر عام 2021، بتراجع بلغ 72 مليون و969 ألف دولار.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات من الهند ارتفعت لتصل إلى 352 مليون و449 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 263 مليون و584 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 88 مليون و865 ألف دولار، وأخيرا الواردات المصرية من المانيا وسجلت 296 مليون و261 ألف دولار، مقابل 324 مليون و769 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 28 مليون و508 ألف دولار.