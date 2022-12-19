وصول جثمان الراحل الأديب يحيى الرخاوى المقطم تمهيدا لأداء صلاة الجنازة

كتب محمد صبحى

وصل منذ قليل جثمان الراحل الدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسي والأديب، إلى مسجد بلال بن رباح بالمقطم تمهيدا لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وتوفى الراحل أمس الأحد عن عمر ناهز 89 عاما.. والدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933، حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963، ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.

وأستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي، له أكثر من 40 كتابا، أشهرها (حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر، مبادئ الأمراض النفسية)، إضافة إلى إشرافه على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه، وهو عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، وحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته “المشى على الصراط” عام 1979، وله حوارات صحفية عدة عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية.

ورغم حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1957 من كلية الطب قصر العينى، إلا أنه فضَّل التخصص في الطب النفسى وتفوق فيه وهو كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية، كما عمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية.