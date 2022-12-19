هبوط أرضي بحي شرق شبرا الخيمة وفرق الطوارئ يعالجه ويعيد الحركة المرورية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، هبوط أرضي بشارع مساكن الجباسات المتفرع من شارع نادى البلاستيك، تسبب في تعطل الحركة المرورية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الفرق الفنية لمكان الهبوط وجرى إصلاح الهبوط، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وذلك في إطار تعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأهب لجميع الأجهزة الخدمية وغرف العمليات والأزمات والكوارث لمواجهة أية طوارئ.

ومن ناحيته أكد اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه على إثر تلقي غرفة العمليات بالحي، بوجود هبوط أرضى بشارع مساكن الجباسات المتفرع من شارع نادى البلاستيك، تم على الفور توجيه الأجهزة التنفيذية لموقع الحدث لاستكشاف أسباب الهبوط.

وتابع رئيس الحي، أنه بالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة، وتم معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وتم ردم الهبوط لسد جميع الفراغات، وإعادة الأمور لسابقة صورتها، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم التشديد على المرور بصفة مستمرة على الشوارع والطرق ومتابعة مستوى الخدمات والأوضاع على الواقع وحل أي مشكلات فورا، والتواصل مع المواطنين والتعرف على متطلباتهم والعمل على تنفيذها فورا، كما أكد على مواصلة مراقبة الوصلات غير الشرعية للكابلات الكهربائية بأعمدة الإنارة بالشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.



أثناء علاج الهبوط الأرضي



هبوط أرضي