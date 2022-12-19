ملك النرويج يدخل المستشفى بعد إصابته بعدوى وحالته مستقرة

وكالات

قالت العائلة المالكة في النرويج في بيان الاثنين، إن الملك هارالد دخل المستشفى بعد إصابته بعدوى ويعالج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافت أن الملك البالغ من العمر 85 عاما في حالة مستقرة.