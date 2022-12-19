اليوم السابع
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ملك النرويج يدخل المستشفى بعد إصابته بعدوى وحالته مستقرة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:10 ص
ملك النرويج يدخل المستشفى بعد إصابته بعدوى وحالته مستقرة الملك هارالد
وكالات

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قالت العائلة المالكة في النرويج في بيان الاثنين، إن الملك هارالد دخل المستشفى بعد إصابته بعدوى ويعالج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافت أن الملك البالغ من العمر 85 عاما في حالة مستقرة.

 


ملك النرويج

النرويج

الملك هارالد

العائلة المالكة في النرويج



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