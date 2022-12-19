اليوم السابع
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معاينة شقة فى الشيخ زايد اشتعل بها حريق لتحديد سبب اندلاع النيران

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:45 م
معاينة شقة فى الشيخ زايد اشتعل بها حريق لتحديد سبب اندلاع النيران حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق في الشيخ زايد، لحصر التلفيات التي لحقت بها، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث تم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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حريق شقة بالشيخ زايد

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