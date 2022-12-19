مريض نفسى يلقى بنفسه من الطابق السادس بمسكنه فى الخصوص ويلقى مصرعه

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تخلص شخص من حياته بالقفز من الطابق السادس من عقار يقطن به، لمعاناته من مرض نفسي، وجرى نقل الجثة للمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص، باستقبال المستشفى جثة لشخص، يبلغ من العمر 49 عامًا، إثر سقوطه من علو.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام المجنى عليه بالتخلص من حياته بالقفز من الطابق السادس من العقار الذى يقطن به.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه يعاني من مرض نفسي، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن.