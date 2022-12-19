مراسل القاهرة الإخبارية: المناورات الروسية الصينية شبه اعتيادية

كتب أحمد عرفة

قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن المناورات الروسية الصينية تعد شبه اعتيادية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية، أن تلك المناورات لها انعكاساتها السياسية، والتي تعد أكثر من انعكاساتها العسكرية، وهو ما يؤدي إلى إيصال رسالة بشكل مباشر إلى الغرب مفادها أن روسيا لديها حلفاء يمنعون عزلها عن العالم.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إلى أن السلطات الروسية أكدت أن المساعدات العسكرية الغربية التي تقدم إلى الجانب الأوكراني هي أهداف مشروعة للجانب الروسي، موضحا أن المساعدات البريطانية التي أعلن عنها رئيس الوزراء ريشي سوناك، تعد خطوة تصعيدية ضد روسيا، وتعمل على نسف أي مفاوضات يمكن الحديث عنها في الوقت القريب.