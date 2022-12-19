اليوم السابع
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محمود مسلم: بلدنا معروفة بالتنوع الثقافى وسنة الإخوان الكبيسة فشلت فى قتلها

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:08 ص
محمود مسلم: بلدنا معروفة بالتنوع الثقافى وسنة الإخوان الكبيسة فشلت فى قتلها الكاتب الصحفى محمود مسلم
كتب: محمد الأحمدى

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قال الكاتب الصحفى محمود مسلم عضو رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ إن مصر طوال عمرها تعيش على التنوع وبلدنا معروفة بالتنوع الثقافى، وهذا التنوع هو الذى حاول الإخوان أن يقتلوه ولكنهم لم يستطيعوا خلال فترة حكمهم السنة الكبيسة. 
 
وأضاف مسلم خلال كلمته بمؤتمر منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان "نحو مواطنة داعمة للتنوع الثقافى" أن هناك العديد من المصريين رسخوا وأسسوا للتنوع الثقافى طول عهود من الزمان. 
 
ويشارك فى افتتاح جلسة المؤتمر سميرة لوقا رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية.
 
وتأتى الجلسة الأولى برئاسة الدكتور القس: أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات للخدمات الإجتماعيةوبمشاركة الدكتور أحمد بهي الدين – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب ويدير الجلسة الدكتور: محمود مسلم – عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلسإدارة جريدة الوطن ورئيس قنوات DMC.
 
 

الطائفه الانجيليه

محمود مسلم

اندريه زكى

الهيئه الانجيليه



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