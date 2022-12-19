للأمهات الجدد.. إليك الدليل خطوة بخطوة لاستحمام المولود الجديد

كتبت ميرفت رشاد

لا يدرك العديد من الآباء أن الأطفال حديثي الولادة يحتاجون فقط إلى حمامين إلى ثلاثة حمامات في الأسبوع، يعتبر الاستحمام لحديثي الولادة أمرًا بسيطًا، لكنك سترغب في اتخاذ بعض احتياطات السلامة للحفاظ على سلامة طفلك الصغير، وإليك بعض النصائح حول حمامات الأطفال حديثي الولادة ودليل تفصيلي وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

لتحميم طفلك في حوض الاستحمام، اتبعي الخطوات التالية

ضع حوض استحمام الطفل في الحمام الأكبر وابدأ الماء.

املأ الحوض ببضع بوصات من الماء.

تحققي من درجة حرارة الماء للتأكد من أنها ليست شديدة السخونة أو البرودة قبل وضع طفلك في الحوض.

ضعي طفلك في الحمام مع دعم رأسه بيديك.

استخدم منشفة لغسل الجسم والوجه برفق.

استخدم صابون الأطفال باعتدال لغسلهم وتجنب جفاف بشرتهم الحساسة.

رشي الماء أو اسكبيه باستمرار على طفلك ليبقى دافئًا.

اشطف الصابون.

قم بإحضارهم إلى المنشفة وجففهم بسرعة حتى لا يصابوا بالبرد الشديد.

يمكنك وضع غسول أو زيت للأطفال بعد الاستحمام لترطيب بشرتهم.

كيفية إعطاء المولود حمام إسفنجي

لإعطاء طفلك حمام إسفنجي، اتبعي الخطوات التالية:

اجمع المستلزمات الخاصة بك، ستحتاج إلى ماء دافئ ومنشفة ومنشفة جافة.

ضعي طفلك بشكل مسطح على سطح واستخدمي منشفة مبللة لمسحه بالماء الدافئ.

ضعي الصابون على منشفة واحدة وامسحي بها.

استخدم منشفة مبللة أخرى لغسل الصابون.

جففهم بمنشفة.

متى يجب على المولود الاستحمام لأول مرة بعد الولادة؟

هناك بعض الفوائد المرتبطة بتأخير حمام الطفل الأول، يوصي بعض الأطباء بالانتظار بضعة أيام قبل إعطاء الطفل حمامه الأول لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ، ويثبت نسبة السكر في الدم ، ويحسن الرابطة بين الأم والطفل.

هذا لأن الأطفال يولدون بمادة بيضاء على جلدهم تسمى الطلاء يعتبر Vernix مفيدًا بشكل طبيعي لصحة الطفل ، حيث يوفر خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة ، لذا فإن إزالته بمجرد ولادته ليس هو أفضل فكرة.

سترغب أيضًا في الانتظار لوضع طفلك في حوض الاستحمام المملوء بالماء حتى يسقط الحبل السري، حتى يسقط جذع الحبل السري، امنح طفلك حمامات إسفنجية لأنك لا تريد غمر جذع الحبل السري في الماء.

هل من المقبول تحميم المولود الجديد في الحوض؟

يعتبر تحميم طفلك في الحوض آمناً ، معظم أحواض استحمام الأطفال أو مقاعد الاستحمام صغيرة بما يكفي لتناسب حوض المطبخ ، لذا يمكنك اتباع نفس الخطوات عند الاستحمام لطفلك في حوض الاستحمام. تأكد من مسح الحوض مسبقًا بالماء الدافئ وقطعة قماش.

ما هو نوع الصابون الأفضل لاستحمام المولود الجديد؟

من الأفضل استخدام صابون الأطفال غير السام، ابحث عن الصابون الخالي من العطور الصناعية والمصنوع من مكونات طبيعية، تأكد من استخدام صابون خالٍ من الدموع إذا كان لطفلك شعر ستغسله، انتبه إلى ما إذا كان طفلك يتفاعل مع الصابون الذي تستخدمه لأنه قد يكون لديه بشرة حساسة ويتطلب خيارًا مضادًا للحساسية.

يحتاج الرضع إلى الاستحمام مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، يمكنك القيام بحمام إسفنجي أو استخدام ملحق حمام الطفل في حوض الاستحمام أو الحوض. تذكري استخدام الصابون الخالي من الدموع المخصص للأطفال.