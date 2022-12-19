كيف استفادت 28 قرية في كفر سعد بدمياط من مشروعات "حياة كريمة"؟.. اعرف التفاصيل

تظل مبادرة حياة كريمة هى إحدى المبادرات غير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين بكافة المناطق لما تستهدفه من تطوير شامل للريف المصرى.

وفى محافظة دمياط احد محافظات تلوجة البحرى التى تمتع بمشروعات حياة كريمة حيث شهدت قرى مركز كفر سعد بدمياط طفرة جديدة بكافة الخدمات فى إطار المبادرة بعد تنفيذ اكثر من 90%من المشروعات.

شملت المشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عدد من المشروعات التى تمت من خلال الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فيما يخص المحطات والشبكات والوصلات المنزلية وكذاك مشروعات مد شبكات الغاز وخطوط الاتصالات كما قدم الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات القطاع الصحى، والذى يتضمن 20 مشروع لإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية، هذا إلى جانب موقف إنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة للاسعاف، وكذلك عرض مشروعات الكهرباء، 25 مشروع بقطاع الشباب والرياضة لإنشاء ورفع كفاءة مراكز شباب، وكذلك مشروع سكن كريم بعدد 6 عمارات بتفتيش ثان.

وأيضا فى قطاع التضامن الاجتماعى الذى يضم 5 مشروعات تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد 4 وحدات تضامن بقرى كفر شحاتة وتفتيش ثان وكفور الغاب وكفر سعد البلد وو إنشاء وحدة اجتماعية بقرية الدهايمة..

وفيما يخص مشروعات تأهيل وإنشاء الكبارى تم بإجمالى 11 مشروع،، وكذلك إنشاء مجمعات خدمات حكومية وزراعية بعدد 12 مجمع لكل قطاع منهما، فى قطاع الموارد المائية والرى، استهدف تأهيل وتبطين 17 ترعة، بخلاف مشروعات الغاز والاتصالات والابنية التعليمية لاحلال وتجديد عدد من المدارس التى تشمل 75 مشروعا.

وفى شبكة الطرق الرئيسية تم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى رصف وتدبيش عدد من الطرق ومداخل القرى.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات تطوير نقاط الشرطة، والسجل المدنى، والسكك الحديدية، ومكاتب البريد، وأبراج المحمول، وإنشاء أسواق حضارية، ومواقف لسيارات الأجرة ونقاط الإطفاء.

ومن جانبة اكد المهندس محمد جمال المدير الننفيذى لحياة كريمة بدمياط أن مشروعات متنوعة منها مجمعات زراعية وتضم وحدة بيطرية ومخزن زراعى، ومجمعات خدمية منها مركز توثيق، مراكز طب اسرة حسب منظومة التامين الصحى الشامل، حيث تم إنشاء 10 وحدات طب أسرة وتطوير 10 وحدات اخرى، ومراكز إسعاف، وكبارى على القنوات المائية وتم اجراء صيانة عدد من الكبارى، واحلال وتجديد 10 كبارى، وتبطين الترع، وانشاء مراكز شباب، ومدارس منها احلال وتجديد وإنشاء حديث، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوصيل الغاز وخطوط النت.

يذكر أن مشروعات حياة كريمة والمدرج بها تطوير 28 قرية بإجمالى 219 تابع بمركز كفر سعد بالمرحلة الأولى بمحافظة دمياط.