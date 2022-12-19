وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية- فى بيان، ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الاثنين، أن الاجتماع مع أعضاء اللجنة الفرعية، وعلى رأسهم نائب رئيس اللجنة الفرعية لوكاس ماندل، جاء في الوقت الذي تسعى فيه سول لتحسين التعاون الأمني مع أوروبا، من خلال افتتاح بعثتها في منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى بروكسل مؤخرا.

وأعرب "لي" عن تقديره للبرلمان الأوروبي، لإدانته للتهديدات الصاروخية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى دعمه المستمر للجهود الجارية لإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقدم وزير الدفاع أيضا استراتيجية سول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي تركز على تعزيز الحرية والسلام والازدهار في المنطقة، بينما تسعى لترسيخ النظام الدولي القائم على القواعد المبنية على القيم العالمية.

بدورهم.. تعهد أعضاء اللجنة الفرعية بمواصلة دعم جهود كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، مشيرين إلى أن البرامج النووية والصاروخية للشمال تشكل تهديدا كبيرا للسلام في المجتمع الدولي.

ورحب أعضاء البرلمان بالاستراتيجية، مشيرين إلى أنه ستكون هناك إمكانات كبيرة للتعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وأعربوا عن اهتمامهم بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما فيها البحرية والفضاء السيبراني والفضاء.