كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر مشاجرة لسيدة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين سيدة وأحد الأشخاص وادعائها بقيامه بسرقة بعض محتويات شقتها.

وبالفحص تبين أن السيدة التى تظهر بمقطع الفيديو (ربة منزل ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وقيامها بتحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ضد (عامل بمحل ملابس، مقيم بذات الناحية) لقيامه بسرقة بعض المنقولات من داخل شقتها السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته أنكر واقعة السرقة وعلل اتهامها له لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.