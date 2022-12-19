قيادي بحماة وطن بالفيوم: فعاليات الحوار الوطني حول الأمن الغذائي ضرورية

الفيوم رباب الجالي

قال صالح جمعة أمين مساعد حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة، لـ "اليوم السابع"، إن اليوم نظمت أولي فعاليات الحوار الوطني، خارج القاهرة حول الأمن الغذائي، وهو الحوار الذي نادي به رئيس الجمهورية، ونظم اليوم بناظي قارون الرياضي، بمحافظة الفيوم، وجاء بعنوان" الزراعة والإستثمار في الأمن الغذائي"، ودارت محاور المؤتمر حول الزراعة، والمنتحات الزراعية، وتم تحديد المشكلات، ووضع الحلول، كما تم الحديث عن التغيرات المناخية، وتأثيرها علي الأمن الغذائي، من خلال تأثيرها علي الزراعة.



وأشار جمعة الي أن المؤتمر يتناول المواني الجافة، لانه تم تخصيص 100 فدان بمدينة الفيوم الجديدة، كأول ميناء جاف بمنطقة شمال الصعيد، وهومايوفر السلع من الميناء الي المواطن مباشرة، لافتا الي الامن الغذائي يشمل توفير حاجة المواطنين، من السلع بأسعار غير مبالغ فيها وبجودة عالية.



ولفت الأمين المساعد بحزب حماة وطن، الي ان الحزب استضاف ممثلي كافة الاحزاب السياسية، لافتا الي أنه لابد من تضافر الجهود لان الأمن الغذائي اليوم ليس رفاهية، ولكنه ضرورة، ورئيس الجمهورية طرح قضية الأمن الغذائي، كقضية عالمية، في مؤتمر القمة الإفريقية.



وأشار الي ان المنتدي تم بمنهجية علمية، حيث تم استضافة أساتذة متخصصون، بكلية الزراعة، ومعهد دراسات حوض النيل، ومتخصصين من الأمانة العامة، ومتخصصين من مؤسسات المجتمع المدني.



كانت عقدت بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ، الذي ينظمه حزب حماة وطن، لمناقشة قضايا الزراعة والاستثمار في الأمن الغذائي.



وقال عادل خشبة أمين الإعلام بحزب حماة وطن، إن جلسات المؤتمر تعقد اليوم بنادى قارون الرياضى، وتناقش قضايا الزراعة والاستثمار فى الامن الغذائى، والتغيرات المناخية وتاثيرها على الزراعة، و تداعيات الحرب الروسية وتاثيراتها على الامن الغذائى المصرى والعالمى، وتدور الحلقات النقاشية حول دورها الهام فى هذه المرحلة من تاريخ الدولة المصرية وتاثيراتها الهامة فى دعم الاقتصاد القومى.



ولفت" خشبة " أن المؤتمر ناقش اهمية الموانئ الجافة فى مصر، واختيار ًالفيوم لإنشاء ميناء جاف وتاثيره على المحافظة.



حضر مؤتمر الحوار الوطنى، ميرال هريدى امين التعليم عضو مجلس النواب، الدكتور عمرو صوفى عضو مجلس النواب امين السياحة، الدكتور علا حويدق الكاتبة والأدبية وعضو اللجنة العليا للحوار الوطنى، الدكتور محمد اسعد مساعد رئيس الحزب، وحاضر خلال جلسات المؤتمر النقاشية الدكتور ايمن شيلابى استاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة ًالفيوم، و الدكتور خالد معيرى مدير الموانئ الجافة بوزارة النقل، الدكتور أحمد مغازى وكيل معهد الدراسات الاستراتيجية حوض النيل.



وقال الحسيني مصطفي امين حزب حماة وطن بمحافظة الفيوم أن مواطنو الفيوم دائما داعمون للدولة ويقفون خلفها بكل قوة، وقال نحن من هنا نقدم كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا لهذا الحوار الوطني، لتبادل الآراء في القضايا المهمة للوصول الي حلول تناسب إمكانيات الدولة لافتا الي ان المواطنون يعولون علي هذا الحوار وينتظرون الكثير من النتائج التي تصب في صالحهم.





الدكتور صالح جمعة



الدكتور صالح جمعة والشيخ محمود الشحات أنور خلال الحوار الوطني



انطلاق الحوار الوطني بالفيوم



جانب من مؤتمر الحوار الوطني بالفيوم



جلسات الحوار الوطني بالفيوم



صالح جمعة أمين مساعد حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم



فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بالفيوم