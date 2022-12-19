فشل فى التعدى عليها.. تجديد حبس المتهم بقتل طفلة فى السلام 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بقتل طفلة بعد فشله في التعدي عليها بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة "تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً"، ملقاه بأحد المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها لمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل، قام بإستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع فى التعدى عليها، إلا أنها قاومته وإستغاثت، فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله، وقام بالتعدى عليها بالضرب "خشيه إفتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها، وعقب ذلك قام بوضعها داخل جوال ثم استقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بالمحل عمله)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.