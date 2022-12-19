فرحة الصيادين بالفارسية في الأقصر عقب تسلمهم مراكب صيد ضمن حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من الفرحة تكسو قرية الفارسية التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عقب الدعم الكبير الذي حصل عليه الصيادين والشباب بالقرية لفتح أبواب رزق وخير لهم ولأسرهم بتسليمهم 30 مركب صيد مجهزة بالكامل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن جانبه يقول على عبد الشافى أحمد أحد الصيادين من أهالى قرية الفارسية، أنه وكافة الصيادين من الرجال والشباب بالقرية يتوجهون بخالص الشكر للدولة وكل أهل الخير على هذا الدعم الكبير بالمراكب الجديدة التى تضم كل مستلزماتها من مواتير وشباك حديثة تساعدهم على العمل فى الصيد بنهر النيل لتوفير الرزق الحلال لأسرهم.

ويضيف الحاج على عبد الشافى أحمد، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد دخولها منذ شهور بقريتهم ساهمت بشكل كبير فى دعم القرية بكل ما يليق بحياتهم، حيث دخلت مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، بجانب المباني الخدمية التي ستوفر عليهم عناء المواصلات لمسافات طويلة لقضاء مصالحهم بمجلس المدينة وديوان المحافظة، وذلك بجانب توفير مراكب الصيد الـ30 للأسر والتجهيز لوصول تلك المراكب لـ200 مركب خلال الفترة المقبلة لدعم أكبر عدد من الأهالى، موجهاً الشكر لجميع المساهمين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تلك الخطوة الهامة فى حياتهم لتوفير الرزق الحلال لهم ولأبنائهم.

وكانت قد شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأربعاء الماضي، فعاليات احتفالية لدعم أهالى قرية الفارسية، بتسليمهم 30 مركب صيد لرجال وشباب القرية، وافتتاح تطوير وإعادة إعمار 30 منزلا بالقرية، وذلك بحضور قيادات المحافظة وأهالي القرية، وبدأت زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمحافظة الأقصر، بلقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر والدكتور ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكرم صبرى محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

وخلال زيارتها لقرية الفارسية شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة محافظ الأقصر، احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، كما تشهد زيارة الوزيرة مناقشة سير أعمال المشروعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أهم التحديات التي قد تواجه تنفيذها.

ويقول محمد عبد الجليل، مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه تم الانتهاء خلال 4 أشهر فقط منذ شهر يوليو الماضي حتى نوفمبر المنصرم، من هدم وإعادة بناء وتشطيب 20 منزلا وإعادة إعمار وتأهيل وترميم ورفع كفاءة 10 منازل، بكامل المفروشات الخاصة بهم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتم تسليمها اليوم لأصحابها في حضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن جهود تطوير قرية الفارسية بإسنا في الأقصر، تحقق الاستدامة بكل أهدافها، حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأن فيها تم استثمار كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة في تنميتها وتطويرها وتحسين ودعم حياة المواطن فيها، مشيراً إلى أن المنازل التي جرى تسليمها، تمت بعد إعادة إعمارها حيث كان بها منازل متهالكة، كما تضمنت أخرى منها إعادة الإعمار بالهدم الكامل للمنزل القديم وبناء الجدران والسقف بالخرسانة وعمل المحارة والأبواب والشبابيك والمحارة والدهانات والحمام والمطبخ وعمل وصلات مياه وسباكة وكهرباء ثم فرش المنازل بأثاث كامل.



البسمة-على-وجوه-أصحاب-المراكب-خلال-تسلمها



المراكب-جاهزة-لخدمة-المواطنين-بالقرية



أهالى-قرية-الفارسية-خلال-تسلمهم-المراكب-الجديدة



سعادة-أصحاب-المراكب-خلال-تسلمها-فى-الفعالية