عشب واحد ساخن يزيل الجيوب الأنفية والصدر والرئتين فى دقائق.. تعرف عليه

كتبت إيناس البنا

هل تعانين من نوبات التهاب الجيوب الأنفية الشديدة؟ على الرغم من أنه يمكن لأي شخص الحصول عليها، إلا أن خبراء الصحة يقولون إن الأشخاص الذين لديهم الأنف من المحتمل أن تصاب بالحساسية، والأورام الحميدة، والربو، وتركيبات الأنف غير الطبيعية.

ما هو الجيوب الأنفية؟

بحسب المايو كلينيك يقول الأطباء إن الجيوب الأنفية هي أربعة تجاويف مقترنة في الرأس تعمل على تصريف المخاط من قنوات الأنف. يساعد الصرف على إبقاء الأنف نظيفًا وخاليًا من البكتيريا، مع ذلك، عندما يصاب الجيوب الأنفية منعت، البكتيريا تنمو وتسبب العدوى.

يمكن أن تكون نتيجة الانسداد عبارة عن عدوى تستمر لأسابيع بل وتسبب لك البقاء في السرير لفترة من الوقت.

الأنواع المختلفة للجيوب الأنفية هي

التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي

يحدث ذلك مع الظهور المفاجئ لنزلة برد وسيلان وانسداد في الأنف وألم في الرأس والوجه. تساعد المضادات الحيوية في تخفيف هذا المرض.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

غالبًا ما يتسم بالاحتقان الشديد في الأنف، والتصريف، وآلام الوجه والضغط، وانسداد الأذنين، وانخفاض حاسة الشم لمدة شهرين على الأقل.

التهاب الجيوب تحت الحاد

يحدث هذا النوع من الجيوب الأنفية عندما لا يبدو أن أعراض الجيوب الأنفية تختفي لأشهر.

التهاب الجيوب الأنفية الحاد المتكرر

يستخدم هذا المصطلح عندما تعود الأعراض 4 مرات أو أكثر في عام واحد وتستمر أقل من أسبوعين في كل مرة، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة لجميع أنواع الجيوب الأنفية هي:

استمرار التنقيط الأنفي أو المخاط الأنفي

إفرازات أنفية صفراء أو انسداد في الأنف

الضغط على عضلات الوجه

آذان مسدودة ومضغوطة

رائحة الفم الكريهة

السعال المستمر والمزمن

الارهاق

ارتفاع في درجة الحرارة

فقدان الشهية

الشعور بالدوار والغثيان

كيف تعالج الجيوب الأنفية؟

هناك عدة طرق لعلاج الجيوب الأنفية ، اعتمادًا على مدى شدتها:

أدوية البرد والحساسية المتاحة دون وصفة طبية

الري بمحلول ملحي للأنف

شرب السوائل الساخنة (التهاب الجيوب الأنفية عدوى فيروسية والسوائل تساعد).

مضادات حيوية

بخاخات الأنف

شطف الأنف بالمحلول الملحي

ومع ذلك، فإن إحدى الطرق المؤكدة لعلاج الجيوب الأنفية بشكل دائم هي استنشاق عشب قوي جدًا بالبخار - الأوريجانو لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة.

كيف يعالج الزعتر الجيوب الأنفية؟



الأوريجانو لديه قدرات مضادة للأكسدة تزيد 42 مرة عن التفاح، استخدام الأوريجانو الطازج أو زيته كعلاج بديل لعدوى الجيوب الأنفية من شأنه أن يزيل السبب الكامن وراء الحالة.

يمتلك زيت الأوريجانو أيضًا خصائص محددة مضادة للالتهابات مثل تخفيف التورم في تجاويف الأنف وتسهيل تدفق المخاط في الممرات الأنفية بحرية.

تم استخدام الأوريجانو كعشب قديم في البحر المتوسط المنطقة لأكثر من 2000 عام ولكنها متاحة الآن بسهولة في كل مكان.

الطريقة

يمكنك استخدام زيت الأوريجانو العطري ، وضع بضع قطرات في الماء المغلي واستنشاق البخار 2-3 مرات في اليوم

أو خذ ساقًا جديدة من العشب واغليها لمدة 2-3 دقائق في قدر من الماء. ضع منشفة على رأسك واستنشق الأبخرة لمدة 10 دقائق.

مستمر سيؤدي استخدام أي من الطريقتين إلى فتح احتقان الجيوب الأنفية والصدر والرئة في وقت قصير ويعطيك راحة دائمة.