اليوم السابع
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عذبوه حتى الموت.. تجديد حبس المتهمين بقتل مواطن فى مدينة بدر 15 يوما

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:04 م
عذبوه حتى الموت.. تجديد حبس المتهمين بقتل مواطن فى مدينة بدر 15 يوما حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بتعذب شخص في مدينة بدر حتى الموت، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وكان تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهمين بتعذيب شخص في مدينة بدر حتى الموت،  وتم نقل الجثة إلى المستشفي. 
 
وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة أحد الأشخاص أسفل عقار سكنى في مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثورعلي جثة المجني عليه مصاب بجروح وكسور، ويظهر علي جسده اثار تعذيب وكشفت التحريات أن عدد من الأشخاص اعتدو عليه بالضرب وتم إلقائه من الطابق الثالث للعقار .
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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