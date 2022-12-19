ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة ومراعاة ألا تخرج أسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الأول، وأن تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وخالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية و تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلاب.