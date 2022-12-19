اليوم السابع
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ضبط عاطل قبل ترويجه أقراص مخدرة بين عملائه في الجيزة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:10 م
ضبط عاطل قبل ترويجه أقراص مخدرة بين عملائه في الجيزة الأجهزة الأمنية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازة  المضبوطات  للإتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة  التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.
 
بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاه في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

تجارة المخدرات

اقراص مخدرة

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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