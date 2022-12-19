ضبط سيدة تصرف معاش والدها المتوفى لتنفقه على زوجها بسوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى التصدى لجرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى والاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج) بإدخال الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية عن طريق عدم الإفصاح عن زواجها للاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها "المتوفى"، وهو الأمر الذى مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها "دون وجه حق" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورة، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.