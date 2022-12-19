صحة جنوب سيناء: توقيع الكشف على 1736 مواطنا ضمن قوافل حياة كريمة.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن الدكتور محمد قابل ، مدير القوافل الطبية بأنه خلال القوافل الطبية التى تم عقدها خلال شهر ديسمبر بمدن المحافظة فى ضوء انعقاد القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتحت اشراف الدكتور ايمن رخا ، مدير المديرية

حيث تم خلال القافلة الطبية التى عقدت خلال شهر ديسمبر الجارى بمدينة نويبع بوديان بئر زغير و مجيرح 2 توقيع الكشف الطبى على 175 مواطن وتحويل 7 مرضي لمستشفي دهب المركزى كما تم توقيع الكشف على 346 مواطن وتحويل 7 مرضي ايضا لمستشفي دهب و بتجمع بدوي مجيرح بمدينة دهب ووادى الشرفا بمدينة شرم الشيخ و بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ تم توقيع الكشف الطبى على 278 مواطن وتحويل 5 مرضي لاقرب مستشفي و بالمركز الحضرى بالرويسات قد تم توقيع الكشف على 425 مواطن وتحويل 10 مرضي لاقرب مستشفي كما تم خلال القافلة الطبية بمدينة ابو رديس بوادى فيران يومى الخميس والجمعة 15-16 ديسمبر توقيع الكشف الطبى على 321 مواطن وتحويل 11 مريض لمستشفي ابو رديس المركزى

كما تم توقيع الكشف على 191 مواطن وتحويل 7 مرضي ايضا لمستشفي ابو رديس باخر قافلة طبية تمت خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك بوادى الحسوة يومى 17-18 ديسمبر وذلك باجمالي وصل الى 1736 مواطن قد ترددوا على تلك القوافل خلال هذا الشهر وقد تم توقيع الكشف على 47 مريض لاقرب مستشفي ، جدير بالذكر بأن تلك القوافل قد ضمت التخصصات الاتيه : الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالاضافة الى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.